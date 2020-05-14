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В ООН рассказали о пресечении миграции из Ливии

В ООН рассказали о пресечении миграции из Ливии
Более 3200 человек не дали покинуть Ливию морским путем в 2020 году, многие их них находятся в местах заключения, говорится в заявлении семи агентств ООН.

Авторами заявления выступили Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа, Управление по координации гуманитарных вопросов, Управление верховного комиссара по правам человека, Международная организация по миграции, ЮНИСЕФ и Фонд в области народонаселения.

# В мире
По материалам: ria.ru

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