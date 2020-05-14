В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты детям

Вадим Карасев

Заявление на получение выплат на детей от 3 до 15 лет включительно, анонсированных президентом Владимиром Путиным, лучше подавать с 15 мая. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.

Источник сообщил, что сейчас портал госуслуг из-за перегруженности работает не в полном объеме. Поэтому он советует россиянам подождать с заявкой пару дней.

Ранее сообщалось, что за выплатой россияне могут обратиться с 12 мая. Для этого достаточно написать заявление в отделении Пенсионного фонда или МФЦ. Можно подать заявление дистанционно через портал госуслуг.

На следующий день после выступления президента за новыми мерами поддержки во время эпидемии коронавируса на сайт госуслуг обратились более 17 миллионов пользователей. Было подано более двух миллионов заявлений на получение пособия, что вызвало сбои в его работе. Как отметили в Минкомсвязи, обращения на сайт в этот день в десять раз превысили среднюю нагрузку за апрель.

Напомним, что единоразовые выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка смогут получить все граждане, имеющие российское гражданство. На рассмотрение обращения отводится 5 дней. Написать заявление можно до 1 октября текущего года.

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