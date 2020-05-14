В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу

Вадим Карасев

Лариса Гузеева и Роза СябитоваКадр: телепередача «Давай поженимся»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева получает существенно большую пенсию, чем ее коллега по передаче, сваха Роза Сябитова. Как сообщает «Комсомольская правда», такая разница связана со званием артистки.

По словам Сябитовой, размер ее выплат составляет чуть больше 14 тысяч рублей, несмотря на большой стаж. Сваха переживала, что не сможет подтвердить данные о зарплате в «лихие 90-е», так как они не сохранились, но в итоге заметили, что у нее «не оказалось нужных документов за другие 10 лет».

«Мне предложили поискать архивы, я если ставлю какую-то задачу, то ее выполняю», — добавила ведущая. Однако узнав, что если найдет и принесет все документы, то получит надбавку в 100 рублей, телесваха решила не тратить время.

При этом Гузеева получает более высокую пенсию, так как ей платят надбавку за звание заслуженной артистки. Третий год столичные пенсионеры со званиями народных и заслуженных артистов получают ежемесячно плюс 30 тысяч рублей к пенсии. По словам Сябитовой, дети знают, что она трудоголик и ее выслуга более 30 лет. «Буду работать пока не выживу из ума», — заключила она.

В феврале Сябитова, комментируя свою пенсию, сообщила, что никогда не рассчитывала на пособие от государства. Она добавила, что пенсии «всегда были маленькие» и о ней стоит задуматься в момент получения первой зарплаты.