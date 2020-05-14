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В России оценили условие США по продлению ракетного договора

В России оценили условие США по продлению ракетного договораМария Захарова Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила условие США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, проблема присоединения Китая к СНВ-3 является надуманной. Она добавила, что американской стороне известна позиция Москвы и она остается неизменной. «Мы выступаем против любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос решение этой все более актуальной задачи», — подчеркнула она

Захарова также добавила, что российские власти готовы принять на себя любые многосторонние схемы, которые будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в мире. Однако менять формат переговоров следует не в принудительном порядке, а только на добровольной и консенсусной основе, пояснила представитель министерства.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для продления СНВ-3 Москва должна убедить Китай также «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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