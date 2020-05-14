В России разработали памятку о кредитных каникулах при пандемии

Влада Некрасова

Роспотребнадзор совместно с экспертами Минфина разработал памятку для граждан об особенностях кредитных каникул в период распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно памятке, которую можно скачать на сайте Роспотребнадзора, запрос на кредитные каникулы надо подать не позднее 30 сентября 2020 года. Каникулы распространяются на кредитный договор, договор займа, заключенный с банком, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом и ломбардом. Также граждане могут затребовать кредитные каникулы в отношении ипотеки, потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт.

Отмечается, что срок льготного периода вправе определить сам заемщик: от одного до шести месяцев. Однако на один кредит можно лишь раз получить кредитные каникулы.