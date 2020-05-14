В России выделили 4,8 млрд рублей на выплаты медикам из-за Covid-19

Алексей Вольцев

Росгвардия, ФСБ, Минобороны, Федеральная служба исполнения наказаний, управление делами президента и Федеральное медико-биологическое агентство получат более 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении и.о. председателя правительства России Андрея Белоусова.

В частности, Минобороны получит 2,77 млрд руб. ФМБА — 751,4 млн руб., ФСИН —661 млн руб, ФСБ — 334 млн руб., управделами президента — 195 млн руб., а меньше всех получит Росгвардия — 92,98 млн руб.

Размер выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тыс. руб. ежемесячно. Для среднего и младшего медперсонала, а также для водителей «скорой» — 25 тыс. руб. Врачи, работающие в стационарах, получат 80 тыс. руб. в месяц.

Напомним, президент Владимир Путин в апреле установил дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.