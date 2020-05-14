В российских школах задумали отменить общие перемены

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В российских школах после их открытия следует отменить общие перемены. Такую рекомендацию по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции выпустил Роспотребнадзор.

Среди прочего, рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались. Также рекомендуется по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе.

Кроме того, ведомство рекомендовало максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Перечислены требования к организации работы салонов красоты, бань, магазинов, ателье, автосервисов и других сфер бизнеса. Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, дезинфекция помещений и оборудования, а также соблюдение социальной дистанции.

13 мая из-за коронавируса в России решили перенести ЕГЭ и отметить ОГЭ (основной государственный экзамен, который пишут девятиклассники). В Минпросвещения заявили, что ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным могут выставить оценки в аттестат на основании итогов года без обязательной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике.

Позднее в Минобрнауки и Минпросвещения предложили школьникам и студентам провести выпускные в онлайн-формате.