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В Ростовской области посещение храмов или кладбищ может привести к штрафу

В Ростовской области посещение храмов или кладбищ может привести к штрафу

Запрет на посещение храмов и кладбищ в Ростовской области снят, но штрафы действуют по-старому.

Напомним, что ограничения в Ростовской области ввели перед Пасхой до 11 мая включительно. Больше поправок или изменений в постановлении губернатора не было. По этому же распоряжению в регионе сохраняется режим самоизоляции. Поход на кладбище - это неуважительная причина покидать свое жилье. Из дома можно выходить в магазин, аптеку, на работу или на прогулку с собакой. Таким образом, за посещение кладбища жители Ростовской области могут быть оштрафованы по причине нарушения режима самоизоляции.

С 12 мая в храмы можно ходить, как пишет bloknot-rostov.ru, ссылаясь на сайт Ростовской епархии, но надо придерживаться определенных правил. Необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра. На входе можно продезинфицировать руки антисептиком. В храме должны обрабатывать иконы и мебель, также обязательно проветривать помещение каждые 2- 4 часа. Разрешение донской епархией посещать храмы и церкви не является веской причиной для выхода из дома. За это также можно получить штраф.

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По материалам: u-f.ru

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