В Сахалинской области от Covid-19 излечились более половины инфицированных

Алексей Вольцев

В Сахалинской области от коронавируса излечились 25 человек из выявленных 46 инфицированных. В инфекционном госпитале продолжает лечение 21 пациент. Такие цифры озвучил накануне, 13 мая, губернатор региона Валерий Лимаренко.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфекция проникает в островной регион с материка. Чтобы исключить заражение жителей Сахалина и Курил, пассажиры еще в аэропорту и на паромной переправе сдают тесты на коронавирус. Люди с подозрительными результатами направляются в инфекционный госпиталь, остальные соблюдают строгий двухнедельный карантин по месту жительства или в обсерваторе. В области действуют более 20 таких специализированных объектов. Обязательное условие для выхода из обсервации — два отрицательных теста на Covid-19 и компьютерная томография легких.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова, такие алгоритмы доказали свою эффективность: не происходит внутрибольничного инфицирования, исключаются вспышки заболевания на жизненно важных предприятиях.

«Благодаря дисциплине сахалинцев и курильчан нам удается сдерживать распространение опасного заболевания. Сводка из обсерваторов ежедневно попадает ко мне на стол, нарушителей всего около 3%. Если мы продолжим проявлять ответственность, то скоро вернемся к привычной жизни», — подчеркнул Лимаренко.

Как сообщало ИА Newstes , в Сахалинской области уже запустили процесс поэтапного снятия карантинных ограничений. С 12 мая заработали магазины с отдельным входом, возобновились тренировки в некоторых спортивных секциях, в отдельных районах вернулись за парты одиннадцатиклассники.

С 18 мая в регионе планируют открыть для пациентов стоматологические кабинеты. А больницы в штатном режиме, как ожидается, начнут работать с 1 июня.

Любой житель Сахалинской области может сдать анализ на Covid-19 и сделать компьютерную томографию (КТ) легких. Уже проведено свыше 12 тыс. КТ-исследований, благодаря которым удалось выявить не только коронавирусную инфекцию, но и 69 случаев других патологий легких, в том числе онкологических.