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В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп

В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил в четверг президент Дональд Трамп.

"Я твердо считаю, что у нас должны быть отрицательные ставки", - сказал он журналистам.

Сейчас в США действует нулевая процентная ставка, однако, по словам Трампа, есть ряд стран, которые имеют отрицательные ставки, и Соединенные Штаты должны иметь аналогичные возможности занимать деньги.


ФРС Джерома Паулла, когда его решения противоречат его видению ситуации, однако когда ФРС оперативно снизила ставку до 0-0.25% на фоне резкого падения цен на нефть и пандемии коронавируса, он стал более благосклонно отзываться о Пауэлле.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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