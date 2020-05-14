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В Забайкалье разрешили возобновить работу автошкол

В Забайкалье разрешили возобновить работу автошкол

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Забайкальском край с четверга могут возобновить работу автошколы при условии соблюдения мер безопасности, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает РИА «Новости».

«Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что с 14 мая автошколы региона могут выйти из режима изоляции и начать работу. Однако для этого им нужно будет соблюдать определенные правила», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовали проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения.

Кроме того, что особое внимание уделят практическим занятиям — на них будут допускать только в масках и перчатках. После каждого практического занятия сотрудники автошкол должны будут проводить санитарную обработку и проветривать помещения.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области усилили масочный режим из-за угрозы распространения коронавируса — теперь носить защитные медицинские маски необходимо не только в общественных местах, но и на улице.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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