В Забайкалье разрешили возобновить работу автошкол
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
В Забайкальском край с четверга могут возобновить работу автошколы при условии соблюдения мер безопасности, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает РИА «Новости».
«Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что с 14 мая автошколы региона могут выйти из режима изоляции и начать работу. Однако для этого им нужно будет соблюдать определенные правила», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовали проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения.
Кроме того, что особое внимание уделят практическим занятиям — на них будут допускать только в масках и перчатках. После каждого практического занятия сотрудники автошкол должны будут проводить санитарную обработку и проветривать помещения.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области усилили масочный режим из-за угрозы распространения коронавируса — теперь носить защитные медицинские маски необходимо не только в общественных местах, но и на улице.