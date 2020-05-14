Вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, считает учёный

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Вакцина против COVID-19 может попасть в национальный календарь прививок, согласно которому прививается сто процентов населения. Об этом «Парламентской газете» сказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

13 мая глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к концу июля в России могут быть созданы первые вакцинные препараты против нового коронавируса.

На вопрос журналиста «Парламентской газеты» о том, каким образом, предположительно, будет проводиться вакцинация населения, Сергей Колесников ответил, что, вероятно, вакцина сможет попасть в национальный календарь прививок. И тогда ею будут прививать сто процентов россиян.

«Например, у нас от полиомиелита, БЦЖ прививают сто процентов населения, почти всех прививают от кори, дифтерии, столбняка, — сказал учёный. — Но насильственно прививать от коронавируса вряд ли будут, потому что у нас нет закона о насильственной вакцинации по другим календарям прививок».

При этом Колесников отметил, что подход к вакцинации будет зависеть в том числе от того, насколько высокой будет смертность от COVID-19.

«Сейчас она чуть выше, чем сезонная смертность от гриппа, так как от гриппа есть прививки и популяционная устойчивость», — сообщил академик.