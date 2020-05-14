"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году

Анастасия Иванова

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" рассчитывает зарегистрировать вакцину от вируса оспы и выйти на ее производство в 2021 году, сообщил генеральный директор Ринат Максютов.

"В декабре 2019 года успешно завершена первая фаза клинических исследований на добровольцах, в сентябре 2020 года мы начинаем вторую, третью фазу клинических исследований и рассчитываем в дальнейшем зарегистрировать и выйти на производство уже в 2021 году", - сказал гендиректор "Вектора" на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий.

Максютов отметил, что эта вакцина является технологически передовым препаратом мирового уровня, получена с помощью метода генетической инженерии путем последовательного выключения шести опасных генов в исходном штамме.

Биокад" предоставим для населения Российской Федерации уникальную вакцину против самого опасного вируса на планете, вируса натуральной оспы", - заключил он.