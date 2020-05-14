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Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения

Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторженияФото: Каролина Кабрал / РИА Новости

Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с жалобой на попытку морского вторжения на территорию страны. Об этом в своем Twitter сообщил постпред Боливарианской Республики при Всемирной организации Самуэль Монкада.

По его словам, Каракас потребовал от генерального секретаря ООН оценить вторжение, организованное властями США и Колумбии, как вооруженное нападение, и запретить в дальнейшем подобные попытки.

О попытке вторжения в Венесуэлу стало известно 3 мая. По словам президента страны Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией. Кроме того, он заявил, что колумбийские террористы покушались на его жизнь, а двое задержанных граждан США были сотрудниками личной охраны американского президента Дональда Трампа.

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро заявлял, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро. При этом Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что атаку американская ЧВК совершила по договору с венесуэльской оппозицией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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