Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы ветеранам в Грузии

Алексей Вольцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы живущим в Грузии ветеранам Великой Отечественной войны 1941−1945 г.г., оказал им материальную помощь, а также поздравил с праздником весь грузинский народ, сообщает «Грузия и Мир».

«Дорогие ветераны! Уважаемые граждане Грузии! Сердечно поздравляю Вас с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая эту священную дату, мы отдаем дань глубокого уважения всем тем, чьи мужество и доблесть на фронте, стойкость и самоотверженный труд в тылу помогли сокрушить нацистских захватчиков, отстоять мир и свободу для будущих поколений. Наш долг сохранить память о них, не допустить пересмотра результатов Великой Отечественной войны и нашей общей истории.

Уверен, что, опираясь на добрые традиции дружбы, завещанные нам отцами и дедами, мы сможем обеспечить конструктивное развитие российско-грузинских отношений.

Искренне желаю участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, живущим в Грузии, доброго здоровья, счастья и долголетия, а всему грузинскому народу — мира, благополучия и процветания!» — сказано в поздравлении Владимира Путина, датированном 5 мая.

Издание напоминает, что в нынешнем 2020 году Россия выделила денежные средства для оказания единовременной помощи грузинским ветеранам. После соответствующего обращения на пенсионный счет ветеранов будет начислено по 200 лари.