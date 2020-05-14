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Воспитательница, издевавшаяся над детьми из приюта, зарабатывала стриптизом

Воспитательница, издевавшаяся над детьми из приюта, зарабатывала стриптизом
Сотрудница детского приюта в Уфе Адиля Н. решила привлечь к себе внимание, выставив на всеобщее обозрение ролики, в которых не скупилась на брань в отношении малолетних воспитанников. Однако вскоре пользователи Сети узнали много интересного и о ней самой.

Выяснилось, что у 23-летнего педагога далеко не идеальное прошлое. Несколько лет назад она училась в техникуме на юриста и не скрывала, что не горит желанием посещать пары. По профессии Адиля не работала, зато устроилась в ночное заведение, где стала танцевать стриптиз. Вот это занятие ей было по душе. «Мое любимое место на работе — бар», — делилась она с подписчиками.

В этом году девушка почему-то решила кардинально сменить род деятельности, устроившись в детское учреждение. Начальство приюта приняло стриптизершу без лишних вопросов. Более того, претензий к работе Адили на новом месте ни у кого не возникало.

Теперь девушку ждут крупные неприятности: видео с детьми, которые она публиковала в социальной сети, попали в руки сотрудников прокуратуры. На них воспитательница ведет себя не самым лучшим образом: заставляет воспитанников драться друг с другом, поощряет, когда те матерятся... 

«Я одна из тех училок, которая знает, что ученица вырастет проституткой»; «Как вы можете заметить, все дети пока целы и здоровы, я пока еще никого не убила», — так Адиля подписывала провокационные ролики.

Пока экс-стриптизерша не комментирует скандал, а вот пользователи Сети негодуют.

«Кто ее вообще к детям пустил? Она же больная на всю голову и пишет в посте у себя, что крыша у нее уехала! Ну почему! Жалко детишек — они-то в чем виноваты?»; «В людях уже не остается ничего адекватного, никаких ценностей и света. Полная деградация общества»; «Ей на стройку идти работать, хотя и там рабочие намного культурнее и воспитаннее будут», — возмутились многие. 

Фото: Twitter.com, Vk.com

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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