Врач объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского «Главврачи. Консилиум» из проекта «Эпидемия» для телканала RT заявил, что сценарий развития эпидемии в Италии позволил России подготовиться к предстоящей борьбе с коронавирусом нового типа.

«Спасибо Италии: она показала всю угрозу нам», — сказал медик. Вместе с тем он подчеркнул, что еще рано делать выводы о развитии эпидемии COVID-19 и строить оптимистичные прогнозы.

Проценко также отметил, что система здравоохранения в столице, на которую пришлась половина заболевших, оказалась готова к большому числу пациентов.

«У нас не стоит вопрос, кого переводить на ИВЛ, а кого не переводить, потому что нет ресурса под названием аппарат искусственной вентиляции легких. В Москве ведь этой проблемы нет, потому что мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: «Да вы тут колдуете со статистикой!» — заключил врач.

По последним данным, в стране насчитывается порядка 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек умерли.

Ранее на этой неделе издание Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов соощила, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние 5 лет. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о намерении ведомства направить письмо в редакцию газеты с требованием опровергнуть данные о занижении смертности от коронавируса в стране.

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