Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках

Анастасия Иванова

Находясь на улице даже в перчатках, не стоит трогать лицо руками, поскольку на ткани и другой поверхности изделия могут остаться микробы и коронавирус. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом.





"Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время", — отметила врач.

Она также дала совет по ношению и использованию перчаток во время эпидемии COVID-19.





"Если это резиновые перчатки, то вы пришли домой, сняли их и выбросили. Если они тканевые, то их обязательно надо выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно", — уточнила Кожевникова.

Специалист подчеркивает, что главной мерой профилактики коронавируса является минимизация контакта с окружающими.