Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения

Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвиненияАлексей КручининФото: Facebook Алексея Кручинина

Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин ответил на расследование белорусского телеканала БТ-1, в котором якобы разоблачаются сюжеты журналиста о ситуации с коронавирусом в республике. Он опубликовал подробное опровержение у себя в Facebook.

Расследование белорусского канала вышло в эфир вечером 6 мая и длилось 18 минут. БТ-1 назвал сюжет Первого канала «информационной атакой» на республику. Кручинин подробно описал все спорные вопросы и обвинения и опроверг их. По его мнению, после эфира БТ-1 зрители отправлялись на сайт Первого, что сделало каналу хорошую рекламу.

Журналист заявил, что многие белорусы написали ему письма с поддержкой. «Коллеги с БТ-1, дно пробили именно вы. А мы просто честно сделали свою работу — как всегда. Еще многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый», — заключил Кручинин.

6 мая Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации Кручинина и его оператора Сергея Панасюка. Причину такого решения в МИД Белоруссии не называют. Журналиста выслали после подготовки серии сюжетов о ситуации с коронавирусом в республике.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 мая, коронавирусом в республике заразились 25 825 тысяч человек, погибших насчитывается 146.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял российские СМИ в предвзятости. Он просил журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов из России, которые «плявузгают» (треплются), не трогать республику.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил
Школам России рекомендовано отказаться от общих перемен
Школам России рекомендовано отказаться от общих перемен
На поддержку авиакомпаний в России выделили более 23 млрд рублей
На поддержку авиакомпаний в России выделили более 23 млрд рублей
Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения
Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения
Первые подробности о книге Меган Маркл и принца Гарри про королевскую семью
Первые подробности о книге Меган Маркл и принца Гарри про королевскую
Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за коронавируса
Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за
Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится
Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится

Топ на сегодня

В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
Куда уходят деньги: что такое финансовая яма и как без потерь из нее выбраться
Куда уходят деньги: что такое финансовая яма и как без потерь из нее
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности

Еще по теме

Белорусский МИД лишил аккредитации «Первый канал» России
«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента из Белоруссии
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Форвард "Трактора" Кручинин: все валится из рук в сезоне КХЛ