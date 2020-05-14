Загадочные шаровидные структуры нашли в окаменелостях возрастом 8 миллионов лет

Вадим Карасев

Полые шаровидные структуры обнаружили палеонтологи внутри древних окаменелостей. О предназначении этих шаров ученые могут только догадываться.

Открытие было сделано совершенное случайно специалистами университета Западной Австралии и Кембриджского университета. Эксперты изучали в британских музейных коллекциях древние окаменелости возрастом 8 миллионов лет и наткнулись на интересные конструкции. Они состояли из ряда шестиугольников и пятиугольников. Такие конструкции называются бакиболы (углеродные шары).

Ученые предположили, что такие полые структуры могли служить в качестве плавучей камеры, которая позволяла доисторическим иглокожим организмам плавать в морской воде, пишет ПМ.

По словам австралийского исследователя Аарона Хантера, миллионы лет назад океаны были более мелкими и криноиды находились в очень опасном положении.





Такая конструкция в окаменелостях обнаружена впервые. Загадкой остается и то, почему эти полые шары не появляются сейчас. Исследователи признались, что находка заставила их усомниться в некоторых аспектах эволюции, до сих пор считавшихся полностью изученными.

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