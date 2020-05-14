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Жители Екатеринбурга высадили деревья, власти обвинили их в экстремизме

Жители Екатеринбурга высадили деревья, власти обвинили их в экстремизме

Власти Екатеринбурга намерены обратиться в МВД и ФСБ с требованием провести проверку действий экоактивистов, высадивших 47 саженцев в парке возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), пишет Znak.com.

Мероприятие состоялось 11 мая. Местные жители решили провести акцию в ответ на вырубку деревьев в парке для расчистки территории под строительство бассейна УрГУПС. Руководство вуза возмутилось мероприятием, которое не было предварительно согласовано, и обратилось в прокуратуру. Ситуация обсуждалась на заседании экологического совета при главе города.

"Земля, где находятся зеленые насаждения, федеральная и принадлежит УрГУПС. В настоящий момент вырубки деревьев, на которую экоактивисты ссылались, не производилась: там была только санитарная очистка. На основании санитарной вырубки активистами были сделаны неверные выводы. Последующие действия производились вне рамок закона", - заявил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик по итогам заседания совета.

По его словам, на совете обвиняли активистов в самоуправстве, введении горожан в заблуждение и незаконных действиях в период карантина. Крайне жестко акцию оценила председатель экосовета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева:

Налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах. Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие, даже благородные, и где угодно их пихать. Не факт, что деревья посадили правильно и они приживутся.

По итогам заседания совета было решено обратиться в надзорные ведомства, чтобы те дали правовую оценку экологической акции.

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По материалам: uposters.ru

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