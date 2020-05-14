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Жители Уханя устроили массовые очереди за тестами на коронавирус

Жители Уханя устроили массовые очереди за тестами на коронавирусФото: Aly Song / Reuters

Жители китайского города Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2, выстроились в длинные очереди, чтобы массово пройти тест на наличие у них инфекции, передает Reuters.

Сообщается, что многие уханьцы стояли под дождем более часа, чтобы пройти тестирование, организованное государством: в первой фазе массовой проверки приняли участие около 10 тысяч человек.

Всего местные власти собираются протестировать 11 миллионов жителей — то есть все население города, на который приходится более 80 процентов всех официально выявленных случаев COVID-19 в Китае. Главная цель — выявить как можно больше бессимптомных переносчиков вируса. Приоритет отдают работникам государственных служб, продавцам супермаркетов и тем, кто покидал город в течение последних недель.

Ухань был закрыт в течение 76 дней: въезд и выезд из него были разрешены только по специальным пропускам. Спустя всего несколько дней после отмены месячного карантина в городе были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.

В конце апреля стало известно, что в начале эпидемии в Ухане не учли более 1,7 тысячи смертельных исходов, связанных с пандемией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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