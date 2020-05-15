6 Знаков Зодиака, которые разбогатеют этим летом

Вадим Карасев

В мире продолжается развиваться кризис, но будут те, кому повезет с деньгами больше остальных. Астрологи составили рейтинг Знаков Зодиака, которые разбогатеют уже этим летом.

Лето 2020 года принесет некоторым Знакам Зодиака особый успех в финансовых делах. Редакция сайта dailyhoro.ru расскажет, у представителей каких Знаков на горизонте отчетливо мелькают премии, повышения, выигрыши в лотерею и великие дела.

Овен

Летом Овны смогут воплотить многие мечты, в том числе и делового характера. Для этого нужно лишь запастись терпением и повысить свою квалификацию. Именно высокий уровень экспертности и профессионализм станут основной увлечения доходов. Правда, летом Овны будут при деньгах даже в том случае, если не станут сильно напрягаться ради заработка. Как минимум, у них получится сохранить уже имеющиеся, а приложив определенные усилия — и обзавестись завидной суммой на личные расходы. Астрологи советуют найти достойное применение финансам: выгодно вложить, купить что-то ценное и необходимое или приберечь. Осенью возможны перебои с деньгами, и такая предусмотрительность будет очень кстати.

Близнецы

Летние месяцы для Близнецов могут оказаться довольно событийными, и может даже показаться, что на их плечи свалилась вся тяжесть мира. Особенно неприятно, что недоброжелатели все время будут стараться сбить их с пути. Это может отразиться на профессиональной сфере. Но опускать руки не стоит: благодаря внутренней силе Близнецы будут практически непобедимы. Главное — не пренебрегать помощью близких людей и проявлять аккуратность к деньгам. Не стоит брать новых ссуд, влезать в долги, участвовать в сомнительных авантюрах. Расчетливый ум, трезвые мысли, осторожность — вот три кита, которые помогут не только сохранить свой достаток, но и встать на путь финансового успеха.

Лев

Представителям Льва крупно повезет этим летом, но только при условии, что они будут трезво оценивать происходящее. Покупки, займы, инвестиции — ко всему нужно подходить с умом и осторожностью. Не стоит скупать лотерейные билеты и ждать дивидендов. Прежде чем пойти ва-банк, следует тщательно взвесить все риски. Удача будет капризна, а счастливый случай сработает не всегда. Но планеты предоставят Львам ровно столько выгодных возможностей, сколько им нужно, чтобы воплотить свои мечты. Разумеется, мечтать стоит по-крупному: купить жилплощадь, получить высшие образование или возможность духовного роста. Астрологи советуют определиться с желаниями и назвать четкую сумму, которая покроет их исполнение.

Весы

У Весов этим летом будут удачны любые сделки, будь то продажа жилья или покупка автомобиля. Если такие покупки планировались давно, но не хватало средств, звезды подарят Весам возможность исполнить мечту. В плане карьеры им придется поднапрячься: тем Весам, которые возьмутся за дело с умом, обязательно удастся получить прибыль. Упорный труд даст свои результаты. А кому в этом не повезет, тот получит шанс найти новую работу или подработку. Не имеет значения, за счет чего — профессионального роста, доходов в бизнесе или выигрыша в лотерею, — но бюджет Весов этим летом будет расти в геометрической прогрессии. Шестое чувство подскажет решение в самых трудных финансовых, деловых и бытовых ситуациях. Развить интуицию и принимать решения быстро и эффективно помогут простые практики.

Стрелец

Есть все основания полагать, что рабочие и профессиональные дела Стрельцов с начала июня начнут претерпевать изменения, причем исключительно положительного характера. Появится больше свободы в работе, представятся возможности реализации идей, которые последнее время сдерживались руководством или внешними обстоятельствами. Самое главное — почувствовать и поймать волну перемен, не чинить себе препятствий из прошлого опыта, отбросить сомнения и действовать в соответствии с моментом. Тогда уже к середине июля можно ожидать заметные перемены в денежной сфере. Благодаря смелым решениям и дальновидным планам доходы Стрельцов могут неожиданно возрасти, а расходы — сократиться. Все это намекает на то, что лето 2020 года станет отправной точкой для будущего богатства.

Рыбы

Рыбы этим летом станут любимчиками звезд. В течение трех месяцев на них будут сыпаться легкие и быстрые деньги. По словам астрологов, им представится возможность с выгодой участвовать в различных проектах, конкурсах и лотереях. Летний период — наиболее удачный для того, чтобы легко заработать. Шансы приманить денежную удачу возрастут при работе в команде. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ударно потрудиться, чтобы в начале осени пожинать плоды своих усилий. Единственное, что может ввергнуть Рыб в финансовую яму, — это страсть к импульсивным покупкам. Ради собственного благополучия им стоит держать себя в руках, особенно в июне и августе.