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Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов

Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтовФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Хакеры нашли новый способ красть деньги пользователей популярных российских сайтов для размещения объявлений Avito и «Юла», сообщается на сайте компании BI.ZONE, специализирующейся на кибербезопасности.

Аферисты публикуют объявления о продаже товаров по существенно сниженной цене — чаще всего они предлагают купить дешевые iPhone. После отклика покупателю предлагают оформить доставку, после чего он перенаправляется на фишинговый ресурс, где производит оплату. Затем преступники удаляют свой аккаунт и перестают выходить на связь.

Эксперты компании обнаружили 20 Telegram-каналов, которые занимаются фишинговыми рассылками на Avito и «Юле». Также злоумышленники используют многофункционального бота, который автоматизирует процесс и увеличивает массовость атак. За день одна команда хакеров может заработать около 50 тысяч рублей. В общей сложности именно на этой схеме зарабатывается до миллиона рублей ежедневно. Специалисты компании посоветовали не переходить по ссылкам, которые присылают продавцы.

Ранее в мае сообщалось, что хакеры взломали базу данных юридической компании Grubman Shire Meiselas & Sacks, защищающей интересы звезд кино и музыки. Киберпреступники из группировки REvil украли информацию о многих клиентах, в том числе о мировых знаменитостях, таких как Мадонна и Леди Гага. Мошенники требуют у Grubman Shire Meiselas & Sacks 21 миллион долларов в качестве выкупа за полученные данные.

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По материалам: lenta.ru

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