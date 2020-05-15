Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

Лидия Мартынова

В прошлом месяце актриса шокировала поклонников признанием, что муж поднял на нее руку и выгнал из дома с детьми. Поначалу Агата пыталась спасти отношения, которые длились почти девять лет. Однако теперь звезда решила поставить точку в браке.

Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным. Данная информация появилась на сайте Головинского районного суда. Актриса также подтвердила печальную новость во время прямого эфира, беседуя с Анной Банщиковой.

«Я развожусь! Ничего там такого у нас нет кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские», — призналась звезда.

Напомним, что еще недавно 31-летняя Агата жалела о расставании с мужем и посвящала ему стихи. Однако теперь она даже не хочет произносить его имя. «Все вопросы касаемо человека на букву «П» — уже не ко мне», — отрезала она.

Причиной расставания стало неадекватное поведение Прилучного. В прошлом месяце теледива обвинила супруга в избиении, а также в грубом обращении с детьми. Агате пришлось съехать из загородного дома, где когда-то они проживали всей семьей, и поселиться на съемной квартире.





Сам Прилучный отказывается комментировать личную драму, а вот на Муцениеце неожиданно набросились хейтеры. Вскоре после скандала актриса занялась развитием собственного YouTube-проекта «Честный развод». Некоторые считают, что она пропагандирует распад браков и хочет получить выгоду из острой темы.

«Это вообще не так, потому что шоу направлено не на то, чтобы рассказывать всем: «Ой, как классно разводиться!», а наоборот помогать и поддерживать тех, кто в сложном периоде жизни», — заявила актриса.

Фото: Legion-Media