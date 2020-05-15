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Актер из «Мстителей» рассказал о пристрастии Шварценеггер к огурцам с мороженым

Актер из «Мстителей» рассказал о пристрастии Шварценеггер к огурцам с мороженымКэтрин Шварценеггер и Крис ПраттФото: @prattprattpratt

Голливудский актер Крис Пратт рассказал о пристрастии его жены — писательницы Кэтрин Шварценеггер к соленым огурцам с мороженым. Об этом сообщает журнал Extra.

Артист из «Мстителей» признался, что беременная дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера подтолкнула попробовать это блюдо и его. «Никогда не думал, что мне понравится такое сочетание», — удивился Пратт.

Он рассказал, что на днях начал жаловаться, что у него болят бедро и поясница, а также на легкую прибавку в весе из-за карантина. «Моя жена так мило посмотрела на меня и поняла, что не могу жаловаться на такую чепуху», — поделился актер.

Пратт впервые подтвердил, что они с Шварценеггер ждут ребенка, однако слухи о беременности писательницы появились еще в апреле. Папарацци сумели заснять ее во время прогулки по Лос-Анджелесу вместе с ее матерью — телеведущей Марией Шрайвер. Увидевшая фотографов 30-летняя писательница поспешила прикрыть свой живот.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Церемония бракосочетания прошла на частном ранчо в Калифорнии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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