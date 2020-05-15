Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению
Уточняется, что созданные в двух регионах рабочие группы, которые возглавят, соответственно, Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный, займутся сбором предложений от жителей двух регионов, проведением консультаций с общественностью и экспертами. Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов, сопредседателями комиссии также станут Цыбульский и Бездудный.
"На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта", - говорится в сообщении.
"Принимать окончательное решение об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый регион предстоит жителям на референдуме", - уточняется в сообщении.