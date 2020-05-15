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Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению

Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению
Рабочие группы в Архангельской области и Ненецком автономном округе займутся сбором предложений жителей по образованию нового субъекта РФ, окончательное решение об объединении примут жители двух регионов на референдуме, говорится в сообщении пресс-службы врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Уточняется, что созданные в двух регионах рабочие группы, которые возглавят, соответственно, Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный, займутся сбором предложений от жителей двух регионов, проведением консультаций с общественностью и экспертами. Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов, сопредседателями комиссии также станут Цыбульский и Бездудный.

"На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта", - говорится в сообщении.


"Принимать окончательное решение об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый регион предстоит жителям на референдуме", - уточняется в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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