Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Открытие кинотеатров в Австрии запланировано на 1 июля, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

По его словам, с 29 мая разрешаются культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля - до 250 человек. Мероприятия возобновляются при ряде условий: ношение маски для защиты рта и носа на входе, дистанция минимум 1 метр между зрителями, а также наличие своего рода специального уполномоченного по коронавирусу на каждом мероприятии.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с мамой герцогини Дорией Рэгланд
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на фоне кризиса
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического вампира
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
«Электронный нос» выявит заболевание легких по выдыхаемому воздуху
«Электронный нос» выявит заболевание легких по выдыхаемому воздуху

Топ на сегодня

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

Еще по теме

В Саудовской Аравии впервые за 35 лет откроются кинотеатры
Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под запретом
Глава Минздрава Австрии: пока рано говорить о возвращении к обычной жизни
"Краснодар" сыграет с "Бешикташем" на сборе в Австрии