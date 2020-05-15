Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Влада Некрасова

Открытие кинотеатров в Австрии запланировано на 1 июля, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

По его словам, с 29 мая разрешаются культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля - до 250 человек. Мероприятия возобновляются при ряде условий: ношение маски для защиты рта и носа на входе, дистанция минимум 1 метр между зрителями, а также наличие своего рода специального уполномоченного по коронавирусу на каждом мероприятии.