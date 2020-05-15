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Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете

Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнетеФото: Евгений Биятов / РИА Новости

База данных российских автовладельцев оказалась в открытом доступе, ее выставили на продажу на одном из форумов даркнета. Об этом пишут «Ведомости».

Сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в реестре, подтвердил подлинность данных.

Согласно описанию базы, в ней содержится 129 миллионов лидов, полученных из реестра ГИБДД. В основном это информация о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации.

За дополнительную плату продавцы предлагают предоставить персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. Также они продают ИНН юрлиц, на которых зарегистрировано авто.

Полная версия базы со всеми данными стоит 0,3 биткойна (более 205 тысяч рублей). В 1,5 биткойна (1,029 миллиона рублей) обойдется передача в эксклюзивное использование.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян рассказал, что в даркнете регулярно продаются базы данных автомобилистов. По его словам, чаще всего утечки происходят в ГИБДД и страховых компаниях. Выставленная сейчас база отличается тем, что в ней собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов.

30 апреля стало известно, что список российских граждан, застрявших за границей в ожидании вывозных рейсов на родину, выставили на продажу в сети.

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По материалам: lenta.ru

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