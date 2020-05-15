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Белоруссия начала покупать нефть в США

Белоруссия начала покупать нефть в СШАВладимир МакейФото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США, что должно стать фактором обеспечения экономического суверенитета страны. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

По его словам, договоренность о покупке сырья достигнута в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале и его встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

Макей подчеркнул, что поставки американской нефти станут частью стратегии по диверсификации снабжения отрасли нефтепереработки в стране и обеспечению ее устойчивой работы в текущий и последующие годы. Глава белорусского МИДа пообещал продолжить укреплять партнерские отношения с США и развивать двухсторонние экономические связи. Предполагаемый объем поставок в комментарии не указывается.

Ранее Белоруссия уже купила первые партии нефти в Азербайджане, Норвегии и Саудовской Аравии, а также российскую нефть с поставками по морю. Минск начал работу по поиску альтернативных источников сырья на фоне ценового конфликта с Москвой. Лукашенко утверждал, что Россия с помощью отмены бюджетного правила пытается продавать свою трубопроводную нефть Белоруссии дороже, чем в остальном мире.

Помпео в ходе разговора с Лукашенко утверждал, что при необходимости США могут полностью закрыть потребности республики в нефти, а также намекал на снятие санкций.

Поставлять сырье, по всей видимости, предполагается через Польшу. До конца 2020 года Белоруссия договорилась о покупке минимум 100 тысяч тонн по этому маршруту. В дальнейшем объемы могут возрасти. Еще в апреле министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тариф на прокачку нефти из Польши.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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