Беременная Кэти Перри представила кадры из новой фотосессии

Вадим Карасев

Беременность 35-летней Кэти Перри стала продуктивным для ее творчества временем. Сейчас певица не только готовится стать мамой, но и выпускает новый альбом, который, как сегодня стало известно, увидит свет 14 августа. А уже в эту пятницу выйдет сингл Daisies, так что поп-звезда полна вдохновения. Для создания настроения перед премьерой, она поделилась несколькими кадрами из новой фотосессии.





Кэти Перри

Кэти сфотографировалась в белом платье у ручья — в атмосфере умиротворения и гармонии. Недавно Перри призналась, что иногда спокойствие покидает ее из-за внешних обстоятельств. Дело в том, что беременность звезды совпала с пандемией коронавируса, из-за которой Кэти и ее 43-летний жених Орландо Блум отложили свадьбу.Иногда я не знаю, что хуже: пытаться избежать заражения вирусом или волн депрессии, которые приходят с этими новыми нормами,— написала Кэти в твиттере.





Похоже, музыка помогает ей прийти в себя и черпать силы для борьбы с тревогой. Предстоящий альбом, выход которого совпадет с рождением первенца звезды, станет ее первой пластинкой за последние три года.







