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Беременная Кэти Перри выпустила клип на первый трек из нового альбома

Беременная Кэти Перри выпустила клип на первый трек из нового альбома
. Американская певица и актриса Кэти Перри выпустила клип “Daisies” на первый трек из предстоящего пятого альбома, сообщает NME.

“Daisies” ("Маргаритки") – ода стойкости человеческого духа. По словам Перри, ее основная идея заключается в том, что очень важно оставаться "верным выбранному пути".

"Я написала эту песню пару месяцев назад, чтобы напомнить себе о том, что нужно не сходить с выбранной дороги вне зависимости от того, что думают другие", – написала Перри в своем инстаграме.


объявили о помолвке в феврале 2019 года.

Выход пятого альбома запланирован на 14 августа, несмотря на пандемию коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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