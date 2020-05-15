Беременная Кэти Перри выпустила клип на первый трек из нового альбома
Сегодня, 16:42 Анастасия Иванова
. Американская певица и актриса Кэти Перри выпустила клип “Daisies” на первый трек из предстоящего пятого альбома, сообщает NME.
“Daisies” ("Маргаритки") – ода стойкости человеческого духа. По словам Перри, ее основная идея заключается в том, что очень важно оставаться "верным выбранному пути".
"Я написала эту песню пару месяцев назад, чтобы напомнить себе о том, что нужно не сходить с выбранной дороги вне зависимости от того, что думают другие", – написала Перри в своем инстаграме.
объявили о помолвке в феврале 2019 года.
Выход пятого альбома запланирован на 14 августа, несмотря на пандемию коронавируса.
По материалам: ria.ru