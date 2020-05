Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до онлайн-вечеринки

Вадим Карасев

Лана Дель Рей осветлила волосы лимонным соком, стилист Ким Кардашьян раскрыл секрет ее "змеиной" прически, пользовательница TikTok показала, как правильно использовать сухой шампунь, марка YSL Beauty проведет глобальную онлайн-вечеринку. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Лана Дель Рей осветлила волосы лимонным соком

Для начала скажем, что мы не советуем людям использовать лимоны для осветления волос: они кислые и могут повредить локоны. Есть гораздо более щадящие и безопасные способы стать блондинкой.





Но это не остановило Лану Дель Рей, которая на этой неделе присоединилась к списку знаменитостей, радикально изменивших имидж на карантине.

Когда у тебя нет выбора, кроме того как вернуться в блонд, потому что Кевин Трейси и Джейкоб не рядом, а есть только лимоны, чтобы подкрашивать корни в ближайшие девять недель, — написала исполнительница хита Summertime Sadness.





Пользовательница TikTok научила правильно использовать сухой шампунь. Видео стало вирусным

В последнее время в социальной сети TikTok появляется много быстрых и полезных роликов с бьюти-советами. Пользователи сети не стесняются делиться своим мнением о различных средствах и о том, как лучше их использовать. Девушка с ником Corascamera записала видео, которое посмотрели около 900 тысяч человек. Она показала, как правильно пользоваться сухим шампунем. Сначала нужно распылить средство на корни волос. Помассируйте кожу головы, а затем не спешите расчесываться, а подождите 5—10 минут. Только после этого можно браться за расческу.

@corascamera

if dry shampoo doesn’t work for you, here is WHY. YOURE USING IT WRONG! ❤️❤️ ##BornToGlow ##fyp ##foryoupage ##foryou ##hair ##peptalk ##dryshampoo ##style

♬ original sound — corascamera

Кора использует сухой шампунь от Кевина Мерфи, но также рекомендует демократичное средство от Dove.

Раскрыт секрет "змеиных" волос Ким Кардашьян

На прошлой неделе Ким Кардашьян приняла участие в необычной фотосессии. Звезда опубликовала в микроблоге снимки, на которых позирует в крошечном топе под змеиную кожу и в обтягивающей юбке. Образ дополнила прическа со змеиным принтом. За нее отвечал любимый стилист Ким, Крис Эпплтон. Поклонники гадали, как парикмахеру удалось добиться такого эффекта (даже обвиняли в фотошопе). На днях Крис раскрыл секрет той укладки.

Оказывается, вся фишка в использовании специального трафарета, созданного бывшим художественным руководителем Davines Анджело Семинарой. С помощью него стилист наносил краску на пряди.









Марка YSL Beauty проведет первую глобальную онлайн-вечеринку

Сегодня в 22:30 по московскому времени стартует вечеринка YSL Beauty Club, впервые — в виртуальном пространстве. Подключитесь по зуму и посмотрите, кто из VIP-гостей уже пришел. Через основной зал, где танцуют 1 000 гостей, можно заглянуть в зону макияжа (там будет ждать визажист Селин Бернаертс) и сфотографироваться на виртуальном фотоколле.

За пультом DJ Луис Чен, а за виртуальный танцевальный перформанс отвечает Брендон Мьель Мазел.





Bvlgari вступает в борьбу с COVID-19 и делает пожертвование в виде дезинфицирующего геля для рук для поддержки и защиты медицинского персонала

Все больше марок оказывают поддержку научному и медицинскому сообществу в борьбе с пандемией. Марка Bvlgari еще в феврале сделала крупное пожертвование римской больнице Spallanzani, что позволило приобрести микроскоп высокого разрешения для изучения динамики вируса и возможной разработки вакцины.





Месяц спустя, когда Италия стала эпицентром пандемии, бренд полностью перепрофилировал свое парфюмерное производство на выпуск дезинфицирующего геля для рук, который был передан через государственные органы здравоохранения в больницы и медицинские учреждения Швейцарии и Италии.

Сегодня Bvlgari передал Великобритании свыше 160 000 упаковок санитайзера объемом 75 мл. Bvlgari входит в группу компаний LVMH, которая одной из первых среагировала на ситуацию и в своих парфюмерно-косметических лабораториях (Dior, Guerlain, Givenchy) стала выпускать дезинфицирующие гели для рук.