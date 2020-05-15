Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до онлайн-вечеринки
Лана Дель Рей осветлила волосы лимонным соком, стилист Ким Кардашьян раскрыл секрет ее "змеиной" прически, пользовательница TikTok показала, как правильно использовать сухой шампунь, марка YSL Beauty проведет глобальную онлайн-вечеринку. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.
Лана Дель Рей осветлила волосы лимонным соком
Для начала скажем, что мы не советуем людям использовать лимоны для осветления волос: они кислые и могут повредить локоны. Есть гораздо более щадящие и безопасные способы стать блондинкой.
Но это не остановило Лану Дель Рей, которая на этой неделе присоединилась к списку знаменитостей, радикально изменивших имидж на карантине.
Когда у тебя нет выбора, кроме того как вернуться в блонд, потому что Кевин Трейси и Джейкоб не рядом, а есть только лимоны, чтобы подкрашивать корни в ближайшие девять недель, — написала исполнительница хита Summertime Sadness.
Пользовательница TikTok научила правильно использовать сухой шампунь. Видео стало вирусным
В последнее время в социальной сети TikTok появляется много быстрых и полезных роликов с бьюти-советами. Пользователи сети не стесняются делиться своим мнением о различных средствах и о том, как лучше их использовать. Девушка с ником Corascamera записала видео, которое посмотрели около 900 тысяч человек. Она показала, как правильно пользоваться сухим шампунем. Сначала нужно распылить средство на корни волос. Помассируйте кожу головы, а затем не спешите расчесываться, а подождите 5—10 минут. Только после этого можно браться за расческу.@corascamera
if dry shampoo doesn’t work for you, here is WHY. YOURE USING IT WRONG! ❤️❤️ ##BornToGlow ##fyp ##foryoupage ##foryou ##hair ##peptalk ##dryshampoo ##style♬ original sound — corascamera
Кора использует сухой шампунь от Кевина Мерфи, но также рекомендует демократичное средство от Dove.
Раскрыт секрет "змеиных" волос Ким Кардашьян
На прошлой неделе Ким Кардашьян приняла участие в необычной фотосессии. Звезда опубликовала в микроблоге снимки, на которых позирует в крошечном топе под змеиную кожу и в обтягивающей юбке. Образ дополнила прическа со змеиным принтом. За нее отвечал любимый стилист Ким, Крис Эпплтон. Поклонники гадали, как парикмахеру удалось добиться такого эффекта (даже обвиняли в фотошопе). На днях Крис раскрыл секрет той укладки.
Оказывается, вся фишка в использовании специального трафарета, созданного бывшим художественным руководителем Davines Анджело Семинарой. С помощью него стилист наносил краску на пряди.
Марка YSL Beauty проведет первую глобальную онлайн-вечеринку
Сегодня в 22:30 по московскому времени стартует вечеринка YSL Beauty Club, впервые — в виртуальном пространстве. Подключитесь по зуму и посмотрите, кто из VIP-гостей уже пришел. Через основной зал, где танцуют 1 000 гостей, можно заглянуть в зону макияжа (там будет ждать визажист Селин Бернаертс) и сфотографироваться на виртуальном фотоколле.
За пультом DJ Луис Чен, а за виртуальный танцевальный перформанс отвечает Брендон Мьель Мазел.
Bvlgari вступает в борьбу с COVID-19 и делает пожертвование в виде дезинфицирующего геля для рук для поддержки и защиты медицинского персонала
Все больше марок оказывают поддержку научному и медицинскому сообществу в борьбе с пандемией. Марка Bvlgari еще в феврале сделала крупное пожертвование римской больнице Spallanzani, что позволило приобрести микроскоп высокого разрешения для изучения динамики вируса и возможной разработки вакцины.
Месяц спустя, когда Италия стала эпицентром пандемии, бренд полностью перепрофилировал свое парфюмерное производство на выпуск дезинфицирующего геля для рук, который был передан через государственные органы здравоохранения в больницы и медицинские учреждения Швейцарии и Италии.
Сегодня Bvlgari передал Великобритании свыше 160 000 упаковок санитайзера объемом 75 мл. Bvlgari входит в группу компаний LVMH, которая одной из первых среагировала на ситуацию и в своих парфюмерно-косметических лабораториях (Dior, Guerlain, Givenchy) стала выпускать дезинфицирующие гели для рук.