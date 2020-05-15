Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до онлайн-вечеринки

Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до онлайн-вечеринки

Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до онлайн-вечеринки

Лана Дель Рей осветлила волосы лимонным соком, стилист Ким Кардашьян раскрыл секрет ее "змеиной" прически, пользовательница TikTok показала, как правильно использовать сухой шампунь, марка YSL Beauty проведет глобальную онлайн-вечеринку. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Лана Дель Рей осветлила волосы лимонным соком

Для начала скажем, что мы не советуем людям использовать лимоны для осветления волос: они кислые и могут повредить локоны. Есть гораздо более щадящие и безопасные способы стать блондинкой.


Но это не остановило Лану Дель Рей, которая на этой неделе присоединилась к списку знаменитостей, радикально изменивших имидж на карантине.

Когда у тебя нет выбора, кроме того как вернуться в блонд, потому что Кевин Трейси и Джейкоб не рядом, а есть только лимоны, чтобы подкрашивать корни в ближайшие девять недель, — написала исполнительница хита Summertime Sadness.


Пользовательница TikTok научила правильно использовать сухой шампунь. Видео стало вирусным

В последнее время в социальной сети TikTok появляется много быстрых и полезных роликов с бьюти-советами. Пользователи сети не стесняются делиться своим мнением о различных средствах и о том, как лучше их использовать. Девушка с ником Corascamera записала видео, которое посмотрели около 900 тысяч человек. Она показала, как правильно пользоваться сухим шампунем. Сначала нужно распылить средство на корни волос. Помассируйте кожу головы, а затем не спешите расчесываться, а подождите 5—10 минут. Только после этого можно браться за расческу.

@corascamera

if dry shampoo doesn’t work for you, here is WHY. YOURE USING IT WRONG! ❤️❤️ ##BornToGlow ##fyp ##foryoupage ##foryou ##hair ##peptalk ##dryshampoo ##style

♬ original sound — corascamera

Кора использует сухой шампунь от Кевина Мерфи, но также рекомендует демократичное средство от Dove.

Раскрыт секрет "змеиных" волос Ким Кардашьян

На прошлой неделе Ким Кардашьян приняла участие в необычной фотосессии. Звезда опубликовала в микроблоге снимки, на которых позирует в крошечном топе под змеиную кожу и в обтягивающей юбке. Образ дополнила прическа со змеиным принтом. За нее отвечал любимый стилист Ким, Крис Эпплтон. Поклонники гадали, как парикмахеру удалось добиться такого эффекта (даже обвиняли в фотошопе). На днях Крис раскрыл секрет той укладки.


 


Оказывается, вся фишка в использовании специального трафарета, созданного бывшим художественным руководителем Davines Анджело Семинарой. С помощью него стилист наносил краску на пряди.



Марка YSL Beauty проведет первую глобальную онлайн-вечеринку

Сегодня в 22:30 по московскому времени стартует вечеринка YSL Beauty Club, впервые — в виртуальном пространстве. Подключитесь по зуму и посмотрите, кто из VIP-гостей уже пришел. Через основной зал, где танцуют 1 000 гостей, можно заглянуть в зону макияжа (там будет ждать визажист Селин Бернаертс) и сфотографироваться на виртуальном фотоколле.

За пультом DJ Луис Чен, а за виртуальный танцевальный перформанс отвечает Брендон Мьель Мазел.


Bvlgari вступает в борьбу с COVID-19 и делает пожертвование в виде дезинфицирующего геля для рук для поддержки и защиты медицинского персонала

Все больше марок оказывают поддержку научному и медицинскому сообществу в борьбе с пандемией. Марка Bvlgari еще в феврале сделала крупное пожертвование римской больнице Spallanzani, что позволило приобрести микроскоп высокого разрешения для изучения динамики вируса и возможной разработки вакцины.


Месяц спустя, когда Италия стала эпицентром пандемии, бренд полностью перепрофилировал свое парфюмерное производство на выпуск дезинфицирующего геля для рук, который был передан через государственные органы здравоохранения в больницы и медицинские учреждения Швейцарии и Италии.

Сегодня Bvlgari передал Великобритании свыше 160 000 упаковок санитайзера объемом 75 мл. Bvlgari входит в группу компаний LVMH, которая одной из первых среагировала на ситуацию и в своих парфюмерно-косметических лабораториях (Dior, Guerlain, Givenchy) стала выпускать дезинфицирующие гели для рук.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
РФС: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
РФС: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Белоруссия начала покупать нефть в США
Белоруссия начала покупать нефть в США
Британским врачам запретили жаловаться на нехватку средств защиты
Британским врачам запретили жаловаться на нехватку средств защиты
Мишустин поручил доложить о ситуации с выплатами медикам
Мишустин поручил доложить о ситуации с выплатами медикам
Беременная Кэти Перри выпустила клип на первый трек из нового альбома
Беременная Кэти Перри выпустила клип на первый трек из нового альбома
Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19
Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19
Россиянам предложили бесплатную землю под огороды, но она оказалась им не нужна
Россиянам предложили бесплатную землю под огороды, но она оказалась
Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до онлайн-вечеринки
Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с мамой герцогини Дорией Рэгланд
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков

Топ на сегодня

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований
Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти
Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти

Еще по теме

Лана Дель Рей боится фанаток из России
В США задержан угрожавший похищением Ланы Дель Рей мужчина
Лана Дель Рей рассталась с полицейским
Новый клип Ланы Дель Рей (Lana Del Rey) - White Mustang