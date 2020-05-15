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Благовещенский собор Кремля построили за пять лет

Благовещенский собор Кремля построили за пять лет

Если готические соборы Европы строились десятилетиями, то псковские мастера управились с Благовещенским собором в Московском Кремле всего за пять лет.

Будущий храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы заложили по приказу великого князя Ивана Третьего на Соборной площади 15 (6 по старому стилю) мая 1484 года. Церковь должна была стать частью комплекса княжеской резиденции. Считается, что строительством руководили псковские мастера. Правда, некоторых исследователей смущает, что здание возведено из кирпича, в то время как во Пскове строили из белого камня. 

Благовещенский собор — один из немногих православных храмов со входом с улицы не с западной стороны, как полагается по канону, а с востока. Правда, он ведёт на гульбище, которое с трёх сторон окружает собор. А уже вход с галереи-гульбища в саму церковь устроен с запада.

В 1489 году митрополит Геронтий освятил собор. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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