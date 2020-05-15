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Более 2 тысяч промпредприятий готовы начать работу в Подмосковье с 18 мая

Более 2 тысяч промпредприятий готовы начать работу в Подмосковье с 18 мая
Более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок готовы возобновить работу в Подмосковье с понедельника, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С понедельника в Подмосковье готовы возобновить работу более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. Здесь занято около 240 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Компании должны соответствовать стандарту санитарных требований, разработанному правительством региона. Если коэффициент заболеваемости в Подмосковье будет снижаться, будут предприняты шаги по снятию ограничений в других отраслях, следует из сообщения пресс-службы.

"Впереди еще несколько дней, мы должны посмотреть, как будет складываться ситуация. Окончательное решение примем не сегодня, а накануне - исходя из рекомендаций главного санитарного врача и Минздрава", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с представителями бизнеса, руководителями профильных министерств и ведомств.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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