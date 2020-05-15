Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков

Анастасия Иванова

Власти Боснии и Герцеговины не выдали необходимые разрешения для российских военных медиков, которые в начале мая должны были прибыть в страну для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в пятницу в МИД РФ.

В министерстве сообщили, что "в конце апреля в адрес российской стороны из Боснии и Герцеговины (БиГ) поступила просьба оказать содействие в проведении дезинфекции и консультационных мероприятий в Университетской клинической больнице города Мостар". По сути, отметили в МИД, предлагалось применить опыт работы в регионе, пострадавшем в результате распространения коронавируса, специализированных бригад российских военных медиков, которые выполняли аналогичные задачи в Италии, Сербии и Республике Сербской БиГ.