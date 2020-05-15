ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В Центробанке указывают, что некоторые кредитные организации предоставляют клиентам, пострадавшим от COVID-19, некорректные сведения о порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности.

Кроме того, некоторые организации вместо кредитных каникул предлагают воспользоваться программами самих банков, которые могут оказаться менее выгодными для клиентов. В то же время, отмечают в ЦБ, большинство кредиторов добросовестно выполняют свои обязательства.

Закон о кредитных каникулах действует с начала апреля. По нему россияне имеют право получить отсрочку платежей на срок до полгода. Такая мера принята в рамках пакета помощи экономике на фоне пандемии коронавируса. В середине мая стало известно, что банки реструктуризировали кредиты на сумму около 330 миллиардов рублей.