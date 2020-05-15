Цены на нефть пошли в рост

Вадим Карасев

Фото: Toby Melville / Reuters

Цены на нефть пошли в рост и пробили отметку в 32 доллара за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE 15 мая 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Июльские фьючерсы на эталонную смесь Brent к 09:38 по московскому времени поднялись до 32,2 доллара за баррель, подорожав на 3,3 процента. Стоимость июньского контракта на поставку американской нефти WTI выросла до 28,2 доллара, прибавив 2,4 процента.

Цены на нефть вернулись к росту после того, как 1 мая начала действовать восстановленная сделка в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи. Кроме того, позитивно на ценах отразилось решение сразу нескольких стран, в том числе Саудовской Аравии, добровольно дополнительно сократить добычу.

В Международном энергетическом агентстве ранее заявили, что хотя эффект от предпринятых мер уже ощутим, их все же мало для того, чтобы полностью стабилизировать ситуацию на рынке.