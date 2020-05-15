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Число больных COVID-19 в мире выросло на 88 тысяч

Число больных COVID-19 в мире выросло на 88 тысяч
За последние сутки количество случаев коронавируса в мире увеличилось на 88 тысяч. Таким образом за время пандемии зарегистрировали 4 миллиона 425 тысяч заражений. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь 1 миллион 657 тысяч человек. Умерли от осложнений коронавируса почти 298 тысяч больных.
За последние сутки больше всего новых больных обнаружили в США – 21,7 тысяч. В Бразилии за этот период зафиксировали 11,5 тысяч случаев, в России – более 10 тысяч, в Перу – 4,2 тысячи, в Индии – 3,7 тысяч, в Великобритании – 3,2 тысяч, в Чили – 2,6 тысяч, в Пакистане – 2,6 тысяч и почти 2 тысячи в Мексике.

Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в Соединенных Штатах – 1772 жертвы. В Бразилии умерли 754 человека, в Великобритании – 494, в Мексике – 353, в Италии – 195, в Испании – 184, в Швеции – 147, в Индии – 136, в Канаде – 133, в Германии – 123 и 112 смертей в Перу.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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