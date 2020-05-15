Число умерших от Covid-19 в мире превысило 300 тыс.

Алексей Вольцев

Накануне, 14 мая, число жертв коронавируса по всему миру превысило 300 тыс. человек. При этом в США скончались почти 85 тыс. пациентов, сообщил университет Джонса Хопкинса.

В тройку антилидеров по числу жертв инфекции по-прежнему входят США (84 985), Великобритания (33 692) и Италия (31 368). На долю этих трех стран приходится половина всех умерших от Covid-19 в мире.

А по количеству инфицированных на первом месте находятся США (1,4 млн), а на втором Россия с 252 тыс. случаев. Великобритания занимает третье место с показателем 234 тыс.

Всего же в мире зарегистрировано 4,4 млн инфицированных.