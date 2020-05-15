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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллионаФото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

По данным портала, всего за время эпидемии умер 302 051 человек, еще 1,69 миллиона выздоровели. Также отмечается, что более 2,5 миллиона случаев остаются активными, из них 2,46 миллиона человек (98 процентов) находятся в состоянии средней тяжести. Более 45 тысяч человек остаются в тяжелом состоянии.

Однако, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованным на сайте, в мире заражены 4 413 597 человек. Также, по его информации, число жертв превысило 300 тысяч. Больше всего случаев зафиксировано в США (1 405 961), России (252 245) и Великобритании (234 431).

Ранее 14 мая главврач больницы в российской Коммунарке Денис Проценко объяснил низкую смертность от COVID-19 в России: по его словам, российские медики наблюдали за опытом Италии и подготовились. Он, однако, отметил, что выводы делать рано: ситуация еще далека от завершения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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