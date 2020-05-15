Что пишут в Телеграме: 14 мая

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор постов популярных Telegram-каналов о событиях 14 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает полного прекращения отношений с Китаем. Как отмечает канал "Раньше всех. Ну почти", это может случиться из-за ситуации с коронавирусом — Штаты возлагают на КНР ответственность за то, что вспышка переросла в пандемию.

Канал "Без комментариев" цитирует депутата Госдумы Андрея Свинцова, который рассказал о средствах профилактики коронавируса. По словам парламентария, он употребляет "всю чушь", о которой пишут в интернете.

Я сторонник против всех вирусов и другой нечисти использовать все возможные способы, даже абсурдные. Я не знаю, эффективен блокатор или нет. Я тысячу рублей потратил, нацепил "блокатор", перчатки, маску, пью витамины, делаю зарядку, всячески поддерживаю иммунитет и надеюсь, что не заболею. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, какую пишут в интернете, я использую. А вдруг!

Канал "Что происходит?!" написал об искусственном интеллекте на службе у медиков. Канал опубликовал видео, на котором плагин с применением ИИ для аппарата КТ анализирует результаты исследования легких больного COVID-19 и автоматически составляет отчет, на который у врачей обычно тратится драгоценное время.

Канал "Дело-труба" сообщает о загрязнении нефтепродуктами прибрежного участка Черного моря от Керченского пролива до Анапы. Экоактивисты обвиняют в утечке компанию "Таманьнефтегаз" — оператора местного терминала, осуществляющего перегрузку углеводородов. Руководство компании отрицает причастность к разливу и грешит на сторонних перевозчиков.

На другом конце страны, в приморской Находке, всплыла информация о коррупционной деятельности на посту транспортного прокурора Дмитрия Баренбаума, который сейчас возглавляет юго-восточный отдел краевого управления Россельхознадзора. Как отмечает канал Coala, Баренбаум был в свое время уволен из надзорного ведомства за "платные консультации" стивидорных компаний, то есть за крышевание. "Услуга" стоила его "клиентам" от 0,5 до 5 млн рублей в месяц.



Журналист Дмитрий Смирнов выложил видео реакции президента России на доклад директора института молекулярной биологии Александра Макарова, в котором специалист рассказал о выведении мышей с особенностью клеток легких человека для испытания вакцины от нового коронавируса. Владимир Путин признался, что у него возникли по этому поводу тревожные фантазии.