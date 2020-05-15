Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций
Утро
С 2:30 (15 мая) до 1:30 (16 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2008 года "Питера Граймса" Бенджамина Бриттена. Постановка Джона Дойла, дирижер Дональд Ранниклс. В ролях: Энтони Дин Гриффи, Патриша Расетт и Энтони Майклс-Мур. В годы Второй мировой войны "Питер Граймс" стал первой оперой британского композитора на американской сцене.
приглашает на спектакль "Несносный слоненок" по сказке Редьярда Киплинга. Постановка Владимира Зимина.
День
В 15.00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф" по первой части "Хроник Нарнии" Клайва Льюиса. Постановка Ивана Орлова.
В 16:00 на YouTube-канале театра "Et Cetera" начнется трансляция спектакля "Тайна Тетушки Мэлкин" по произведению Алан Милна. Постановка Алексея Серова.
В 17:00 Самарский ТЮЗ "СамАрт" приглашает посмотреть запись 2006 года мюзикла "Вино из одуванчиков" по повести Рэя Брэдбери. Постановка Михаила Кислярова.
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САМАРТ ОНЛАЙН ⠀ 15 мая в 18:00 театр «СамАрт» проведет трансляцию спектакля «Вино из одуванчиков» (12+) ⠀ Мюзикл по мотивам повести Брэдбери в СамАрте поставил московский режиссер, балетмейстер Михаил Кисляров. Спектакль СамАрт сыграл в Москве на Национальной Премии «Музыкальное сердца театра» и взял первый приз за лучшую пьесу (автор – Михаил Бартенев). Мюзикл «Вино из одуванчиков» - это попытка «на мгновенье сложить осколки» прожитой жизни, вернуться в то время, когда еще не было сомнений, что все бесконечно, кроме слишком короткого лета. Вернуться в то лето 1928 года, когда главному герою Дугласу Сполдингу было четырнадцать лет. ⠀ Запись 2004 года. Продолжительность спектакля – 3 часа. Роли исполняют актеры СамАрта: заслуженные артисты РФ С. Захаров, М. Шилова, О. Агапова, И. Данюшин, Р. Хайруллина, Ю. Долгих, Л. Гаврилова, артисты С. Макаров, И. Рудаков, П. Маркелов, Д. Бокурадзе, Д. Добряков, О. Ламинская, С. Дильдин, Е. Грушина, А. Марушев, Ю. Земляков, Л. Ковыршина, Т. Михайлова, А. Меженный, М. Кирилина, В. Максимова, О. Метлинова, О. Штанина, А. Конева, М. Щетинина, Е. Туринская, Е. Образцова, В.Львова. ⠀ Адрес YouTube-канала театра «СамАрт»: www.youtube.com/samart1930 ⠀ #спектаклионлайн #виноизодуванчиков #оставайтесьдома #самартонлайн #культурноесердцероссии #любимыеспектакли
В 17:00 Пермский театр оперы и балета представит трансляцию записи "Так поступают все женщины" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Маттиаса Ремуса, музыкальный руководитель Теодор Курентзис, дирижер Петр Белякин.
В 18.00 питерский Приют Комедианта покажет спектакль "Собачье сердце" Михаила Булгакова. Постановка Максима Диденко, хореография Владимира Варнавы, композитор Владимир Раннев. В ролях: Валерий Кухарешин, Филипп Дьячков, Федор Климов, Дарья Румянцева, Сергей Азеев и Ульяна Фомичева.
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Последний в этом сезоне показ спектакля Максима Диденко «Собачье сердце» — уже завтра, 27 июня в 19:30. «Непримиримое столкновение двух миров, двух веков — серебряного, который больше представляет доктор Борменталь, чем профессор Преображенский и железного в лице Шарикова — в пределах одной отдельно взятой квартиры мечтателя-профессора, в неоднозначно толкуемом стиле, с предсказуемым, но неожиданным в своем конкретном проявлении финалом. Вне всякого сомнения, есть повод и пространство для дискуссии» (отзыв из инстаграма @pufinika). #СобачьеСердце #пишутзрители #абырвалг
Вечер
В 19:00 Александринский театр повторит запись "Изотова" Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова "Заповедник". Спектакль получил премию "Золотая Маска". В спектакле звучит музыка Олега Каравайчука в исполнении автора, сценография Александра Шишкина.
В 19.00 МХТ имени А.П. Чехова покажет спектакль "Белая гвардия" Михаила Булгакова. Постановка Сергея Женовача. В ролях: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Александр Семчев и другие актеры театра. Запись 2004 года.
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15 мая в 19:00 смотрите на нашем YouTube канале спектакль «Белая гвардия» по Михаилу Булгакову (режиссер Сергей Женовач) ◾️В ролях: Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Дмитрий Куличков, Александр Семчев, Валерий Хлевинский, Вячеслав Жолобов, Олег Тополянский, Роман Кириллов, Владимир Кашпур, Виктор Сергачев, Олег Соловьев, Владимир Тимофеев, Иван Колесников, Григорий Рыжиков, Роман Кириллов, Олег Соловьев, Павел Ващилин, Иван Колесников, Сергей Медведев #МХТ Фото Екатерины Цветковой
В 19:00 Театр Вахтангова приглашает на поэтический вечер Юлии Рутберг "13 вопросов к Ахматовой".
В 19.00 Малый театр представит запись "Пиковой дамы" Александра Пушкина. Постановка Андрея Житинкина. В роли графини - Вера Васильева.
В 19:00 театр Маяковского в программе "Маленькие вечера" представит "Семейный вечер" с участием Евгении Симоновой, Зои Кайдановской и Марии Эшпай.
В 19.00 Ленком предлагает посмотреть "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова. Постановка Марка Захарова и Игоря Фокина.
В 19:00 Третьяковская галерея приглашает узнать историю шедевра "Царевна – Лебедь". На картине Михаил Врубель изобразил свою жену Надежду Забелу-Врубель, которая исполняла эту партию в одноименной опере Римского-Корсакова.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров продолжится спектаклем "Хаджи Мурат" Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума (Абхазия).
В 21:00 Бахрушинский музей покажет запись 1993 года "Шума и ярости" Уильяма Фолкнера. Постановка Сергея Женовача в театре ГИТИСа.
В 21.00 в Королевском театре Ковент-Гарден состоится онлайн-премьера балета "Анастасия" на музыку Петра Ильича Чайковского и Богуслава Мартину. Хореограф Кеннет МакМиллан.
В 21:00 на YouTube-канале группы Queen смотрите трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри, состоявшегося на стадионе "Уэмбли" в 1992 году.
В 22:00 Cirque du Soleil приглашает на два своих шоу: Crystal и Axel, которые артисты труппы впервые в истории проекта исполняют на льду.