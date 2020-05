Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций

View this post on Instagram

САМАРТ ОНЛАЙН ⠀ 15 мая в 18:00 театр «СамАрт» проведет трансляцию спектакля «Вино из одуванчиков» (12+) ⠀ Мюзикл по мотивам повести Брэдбери в СамАрте поставил московский режиссер, балетмейстер Михаил Кисляров. Спектакль СамАрт сыграл в Москве на Национальной Премии «Музыкальное сердца театра» и взял первый приз за лучшую пьесу (автор – Михаил Бартенев). Мюзикл «Вино из одуванчиков» - это попытка «на мгновенье сложить осколки» прожитой жизни, вернуться в то время, когда еще не было сомнений, что все бесконечно, кроме слишком короткого лета. Вернуться в то лето 1928 года, когда главному герою Дугласу Сполдингу было четырнадцать лет. ⠀ Запись 2004 года. Продолжительность спектакля – 3 часа. Роли исполняют актеры СамАрта: заслуженные артисты РФ С. Захаров, М. Шилова, О. Агапова, И. Данюшин, Р. Хайруллина, Ю. Долгих, Л. Гаврилова, артисты С. Макаров, И. Рудаков, П. Маркелов, Д. Бокурадзе, Д. Добряков, О. Ламинская, С. Дильдин, Е. Грушина, А. Марушев, Ю. Земляков, Л. Ковыршина, Т. Михайлова, А. Меженный, М. Кирилина, В. Максимова, О. Метлинова, О. Штанина, А. Конева, М. Щетинина, Е. Туринская, Е. Образцова, В.Львова. ⠀ Адрес YouTube-канала театра «СамАрт»: www.youtube.com/samart1930 ⠀ #спектаклионлайн #виноизодуванчиков #оставайтесьдома #самартонлайн #культурноесердцероссии #любимыеспектакли