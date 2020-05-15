Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций

Влада Некрасова

Утро

В Ковент-Гардене сегодня онлайн-премьера балета "Анастасия", в Ленкоме "Вишневый сад", в МХТ имени Чехова "Белая гвардия", а в Малом театре "Пиковая дама". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (15 мая) до 1:30 (16 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2008 года "Питера Граймса" Бенджамина Бриттена. Постановка Джона Дойла, дирижер Дональд Ранниклс. В ролях: Энтони Дин Гриффи, Патриша Расетт и Энтони Майклс-Мур. В годы Второй мировой войны "Питер Граймс" стал первой оперой британского композитора на американской сцене.

День

приглашает на спектакльпо сказке Редьярда Киплинга. Постановка Владимира Зимина.

В 15.00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф" по первой части "Хроник Нарнии" Клайва Льюиса. Постановка Ивана Орлова.

В 16:00 на YouTube-канале театра "Et Cetera" начнется трансляция спектакля "Тайна Тетушки Мэлкин" по произведению Алан Милна. Постановка Алексея Серова.

В 17:00 Самарский ТЮЗ "СамАрт" приглашает посмотреть запись 2006 года мюзикла "Вино из одуванчиков" по повести Рэя Брэдбери. Постановка Михаила Кислярова.

В 17:00 Пермский театр оперы и балета представит трансляцию записи "Так поступают все женщины" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Маттиаса Ремуса, музыкальный руководитель Теодор Курентзис, дирижер Петр Белякин.

В 18.00 питерский Приют Комедианта покажет спектакль "Собачье сердце" Михаила Булгакова. Постановка Максима Диденко, хореография Владимира Варнавы, композитор Владимир Раннев. В ролях: Валерий Кухарешин, Филипп Дьячков, Федор Климов, Дарья Румянцева, Сергей Азеев и Ульяна Фомичева.

Вечер

В 19:00 Александринский театр повторит запись "Изотова" Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова "Заповедник". Спектакль получил премию "Золотая Маска". В спектакле звучит музыка Олега Каравайчука в исполнении автора, сценография Александра Шишкина.

В 19.00 МХТ имени А.П. Чехова покажет спектакль "Белая гвардия" Михаила Булгакова. Постановка Сергея Женовача. В ролях: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Александр Семчев и другие актеры театра. Запись 2004 года.

В 19:00 Театр Вахтангова приглашает на поэтический вечер Юлии Рутберг "13 вопросов к Ахматовой".

В 19.00 Малый театр представит запись "Пиковой дамы" Александра Пушкина. Постановка Андрея Житинкина. В роли графини - Вера Васильева.

В 19:00 театр Маяковского в программе "Маленькие вечера" представит "Семейный вечер" с участием Евгении Симоновой, Зои Кайдановской и Марии Эшпай.

В 19.00 Ленком предлагает посмотреть "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова. Постановка Марка Захарова и Игоря Фокина.

В 19:00 Третьяковская галерея приглашает узнать историю шедевра "Царевна – Лебедь". На картине Михаил Врубель изобразил свою жену Надежду Забелу-Врубель, которая исполняла эту партию в одноименной опере Римского-Корсакова.

В 19:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров продолжится спектаклем "Хаджи Мурат" Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума (Абхазия).

В 21:00 Бахрушинский музей покажет запись 1993 года "Шума и ярости" Уильяма Фолкнера. Постановка Сергея Женовача в театре ГИТИСа.

В 21.00 в Королевском театре Ковент-Гарден состоится онлайн-премьера балета "Анастасия" на музыку Петра Ильича Чайковского и Богуслава Мартину. Хореограф Кеннет МакМиллан.

В 21:00 на YouTube-канале группы Queen смотрите трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри, состоявшегося на стадионе "Уэмбли" в 1992 году.

В 22:00 Cirque du Soleil приглашает на два своих шоу: Crystal и Axel, которые артисты труппы впервые в истории проекта исполняют на льду.