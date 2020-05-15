Цискаридзе призвал распустить гнобившее его руководство Большого театра
Артист Николай Цискаридзе призвал распустить гнобившее его руководство Большого театра. Об этом сообщает StarHit.
Танцор вспомнил, что семь лет назад уволился из учреждения после 21 года работы в нем. По его словам, у него начались конфликты с новым руководством.
«Оно стало уничтожать все: здание, систему... Сейчас это ничего общего с тем, что называется Большой театр, не имеет. Люди, которые там сейчас руководят, ничего не понимают в искусстве», — заявил Цискаридзе.
Артист признался, что столкнулся с травлей в театре. Он назвал все происходящее там преступлением.
«Мой педагог Петр Антонович Пестов сказал, что моя природа актуальна, пока она свежая. Как только начнется старение, это начнет вызывать нехороший эффект. Мое амплуа — принц», — пояснил танцор, рассуждая о причинах своего ухода из театра.
Ранее балерина Анастасия Волочкова в своих мемуарах «Плата за успех» рассказала о взятках в Большом театре. По ее словам, для попадания в кордебалет можно заплатить «кругленькую сумму с четырьмя нулями в долларах». При большем количестве средств выпускница балетного училища может претендовать на статус солистки. Как утверждает артистка, талант при этом не играет никакой роли.