Фадеев предрек рэперам превращение в гномов и обвинил сотрудников в воровстве

Вадим Карасев

Максим ФадеевФото: @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев дал интервью платформе Premier premier.one, в ходе которого предрек российском рэперам превращение в гномов и обвинил бывших сотрудников лейбла MALFA в воровстве. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Шоумен назвал зашкваром творчество хип-хоп-артистов и их стиль жизни. Каждого из них, по словам Фадеева, можно купить за 200 долларов. Исключение составляет лишь Скриптонит, который не успел себя никак дискредитировать, отметил продюсер.

«Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается», — заявил он.

Фадеев также объяснил, что распустил свой лейбл MALFA, так как ему надоело мелкое воровство бывших работников. Он пояснил, что «тащили камеры, шнуры, батарейки». Теперь продюсер намерен перезапустить лейбл и работать на американском и британском рынках.

В марте Фадеев сравнил компанию MALFA с болотом, наполненным жабами. Шоумен назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни.