Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ferrari определилась с заменой Себастьяна Феттеля

Ferrari определилась с заменой Себастьяна Феттеля
Испанский гонщик Карлос Сайнс покинет «Макларен» после сезона-2020 и будет выступать за «Феррари». Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.

Сайнс (на фото слева) станет напарником Шарля Леклера, заменив в составе «Скудерии» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, которой ранее объявил, что уходит из итальянской команды.

Карлос дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо» и набрал очки в своём первом же Гран-при. За команду из Фаэнцы он выступал два с половиной сезона. В 2017 году Сайнс прямо в ходе чемпионата сменил гоночный коллектив, перейдя в «Рено». Во французской команде он провёл два полных сезона, после которых подписал контракт с «Маклареном».
Всего за карьеру в Ф-1 Сайнс принял участие в 84 Гран-при, набрал 171 очко и один раз поднимался на подиум.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Названы сроки восстановления российской экономики
Названы сроки восстановления российской экономики
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Ирина Пинчук: «Если мы заработаем на шикарную свадьбу, она у нас обязательно будет»
Ирина Пинчук: «Если мы заработаем на шикарную свадьбу, она у нас
Российский инфекционист оценил вероятность исчезновения коронавируса летом
Российский инфекционист оценил вероятность исчезновения коронавируса
В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
В мире появится первый триллионер
В мире появится первый триллионер
Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат
Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная
США переложили ответственность за атаки в Афганистане с талибов на ИГ
США переложили ответственность за атаки в Афганистане с талибов на ИГ
Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса
Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса
Сын Людмилы Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Сын Людмилы Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса
Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Еще по теме

Этап в США может стать для россиянина Квята последним в текущем сезоне "Ф-1"
Хэмилтон после Гран-при Японии оторвался от Феттеля в зачете пилотов на 59 очков
Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля в зачете пилотов "Формулы-1" после этапа в США
Хельмут Марко заявил, что российский пилот команды "Торо Россо" Квят "не вернется"