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Forbes предрек появление первого в мире триллионера

Forbes предрек появление первого в мире триллионера

Американский бизнесмен и основатель Amazon Джефф Безос, который считается богатейшим человеком на планете, через несколько лет может стать первым в мире триллионером, сообщает Forbes.

Эксперты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun отметили резкий скачок спроса на фоне пандемии коронавируса. В апреле Безосу даже пришлось впервые за много лет вернуться к ежедневному управлению Amazon из-за завала. Эта ситуация привела к резкому росту акций компании, а ее доход за I квартал составил $75,5 млрд.

Состояние Безоса, по рассчетам специалистов, достигнет триллион долларов к 2026 году. Вторым после американца может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь.

Сейчас состояние Безоса оценивается примерно в $143 млрд. В 2020 году на фоне вспышки коронавируса американский предприниматель заработал $24 млрд.

Ранее журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. В него вошли 102 миллиардера - на два больше, чем в прошлом году.

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По материалам: uposters.ru

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