Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом

Лидия Мартынова

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова выступит 20 мая на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа, ее доклад будет посвящен ситуации с коронавирусом и мерам по противодействию его распространению в России, следует из проекта повестки заседания.

Также Совфед рассмотрит закон, позволяющий без правки федерального бюджета в текущем году оказывать на любых условиях гарантийную господдержку российским предприятиям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.