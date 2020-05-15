Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом

Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом

Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом
Вице-премьер правительства Татьяна Голикова выступит 20 мая на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа, ее доклад будет посвящен ситуации с коронавирусом и мерам по противодействию его распространению в России, следует из проекта повестки заседания.

Также Совфед рассмотрит закон, позволяющий без правки федерального бюджета в текущем году оказывать на любых условиях гарантийную господдержку российским предприятиям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом
Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с
ЭИСИ обозначил новые региональные практики по борьбе с COVID-19
ЭИСИ обозначил новые региональные практики по борьбе с COVID-19
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
В России учрежден новый профессиональный праздник — День географа
В России учрежден новый профессиональный праздник — День географа
Россия и Турция снимут ограничения на автоперевозки
Россия и Турция снимут ограничения на автоперевозки
Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений
Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений
СК выяснил, кто размещал фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка"
СК выяснил, кто размещал фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка"
Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Спецпосланник США Халилзад обвинил в недавних терактах в Афганистане ИГИЛ
Спецпосланник США Халилзад обвинил в недавних терактах в Афганистане
Трегулова считает, что у музеев будут проблемы с международными проектами
Трегулова считает, что у музеев будут проблемы с международными
Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем состоянии
Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем

Топ на сегодня

Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,

Еще по теме

Улюкаев представит прогноз социально-экономического развития России
Орешкин расскажет о прогнозе соцэкономразвития России до 2020 года на заседании Совфеда
В Совете Федерации выступит Министр финансов РФ Антон Силуанов
Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах