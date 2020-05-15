Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"

Вадим Карасев

9 мая, в День Победы, BadComedian, блогер Евгений Баженов, выпустил видеообзор фильма "На Париж", в котором раскритиковал его за неправдоподобность и опошление истории реальных людей. Актер Дмитрий Певцов, исполнивший главную роль в фильме, заявил, что ему "устроили травлю" за участие в этой картине. Иван Афанасьев попытался разобраться, насколько оправдан такой шум вокруг фильма и что в нем не так.

Премьера фильма "На Париж" прошла на 41-м Московском Международном кинофестивале 25 апреля 2019 года, после чего фильм вышел в прокат на 9 Мая. Ровно через год BadComedian, известный своими сатирическими роликами, высмеивающими плохие фильмы (преимущественно российские), опубликовал свой новый обзор, в котором знатно прошелся по картине. Казалось бы, все как обычно. Баженов известен нетерпимостью к искажениям истории, особенно когда кино снимается по мотивам реальных событий и авторы подчеркивают это сами. Это вообще популярная практика в российском кино, снятом на деньги, которые режиссеру и продюсерам любезно одолжило государство. То реальных баскетболистов в "Движении вверх" превратят в хлюпиков или откровенно неприятных людей. То в "Викинге" покажут радостных киевлян, чуть ли не с улюлюканьем несущихся креститься и валить своих деревянных идолов. То в "Союзе спасения" Николай I оказывается благодетелем, который никого и не казнил, кроме пятерых особо отличившихся декабристов, да и на каторгу никого не отправлял. По крайней мере в фильме.

Но если мы к этому привыкли, то что же случилось с фильмом "На Париж!"? Почему обзор на него произвел такой общественный резонанс, а исполнитель главной роли, народный артист РФ Дмитрий Певцов, подвергся травле? Если вы не понимаете, что происходит, то вот вводные данные по тому, что происходит в фильме (дальше будут некоторые спойлеры, так что, если не хотите знать, сразу перескакивайте на следующий абзац). Группа офицеров во главе с майором Ворониным, узнав о победе СССР над фашистской Германией, реквизирует вражеский "Мерседес" и, предварительно выпив с Михаилом Ефремовым, который себе не изменяет (кадры с ним уже успели разлететься на мемы), укатывает в сторону Парижа, чтобы денек погулять.

Уже во Франции они спрашивают дорогу у местных жителей, но те называют им неверное направление, и бравые вояки попадают в бордель, которым руководит француженка с русскими корнями в исполнении Ренаты Литвиновой. Там они проводят веселую ночь с проститутками, а наутро их берет под охрану майор СМЕРШ и везет в штаб в Берлине, чтобы сдать как потенциальных дезертиров под расстрел. Затем он их отпускает (без единой веской причины — просто отпускает и все), а Воронин, упав на ковер перед неким генералом, презентует угнанный автомобиль, получив взамен медаль за взятие Берлина.

Режиссером фильма выступил Сергей Саркисов — миллиардер, а с недавних пор и активный кинопредприниматель: в портфолио его проектов числится полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", а также продюсирование долгостроя "Король Лир" с Аль Пачино от режиссера "Венецианского купца" Майкла Рэдфорда, который находится в производстве последние лет пять.

Идею сценария "На Париж" подкинул легендарный режиссер Станислав Говорухин ("Место встречи изменить нельзя"), который услышал эту историю от Александра Малюкова, танкиста, прошедшего через Берлин, впоследствии проработавшего большую часть жизни на Одесской киностудии (например, написал сценарий к фильму "Экипаж машины боевой"). Не знаю, через какой испорченный телефон эта история прошла, но в итоге дошли до того, что в интервью Александра, на личной истории которого и основан фильм, стали называть Алексеем. Причем за оговорку это посчитать сложно — "оговорились" создатели минимум три раза в разных интервью.

Говорухин до премьеры не дожил — умер чуть меньше чем за год до этого, а если бы дожил, уверен, не одобрил выход такого "шедевра" или, как минимум, запретил бы использование своего имени. Но разговоры о качестве фильма оставим на совести немногочисленных рецензентов, поголовно выставивших положительные оценки (из пяти письменных рецензий на фильм на сайте "Критиканство" три — положительные, одна — нейтральная, а единственная отрицательная по каким-то причинам удалена). Можно просто посмотреть тот самый ролик Баженова. Гораздо интереснее ситуация, которая сложилась вокруг травли авторов фильма и лично актера Дмитрия Певцова в интернете. Ситуация отчасти напоминает то, что совсем недавно происходило с сериалом "Зулейха открывает глаза", когда подобным же образом пользователи интернета обложили руганью Чулпан Хаматову. Но если Хаматова на нападки троллей и недоброжелателей отреагировала болезненно, но без агрессии в их сторону, то Дмитрий Анатольевич защищался довольно активно и фактически назвал своих недоброжелателей мерзавцами без мозгов и совести:

Для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими, сообщаю: фильм "На Париж" — о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа.

А заодно добавил, что, мол, те, кто направляет все свои силы на зачумление фильма, поступают так же, как те, кто пытается уничтожить зло и "быстро забывают о том, чтобы созидать добро, и делаются преступниками".

Понятно, зачем был приписан Дудь: оппозиционно настроенный блогер, имеющий немалую аудиторию, отлично сопоставляется с "коллективным бессознательным", которое осуждает Певцов. Зачем добавлен Познер, тоже ясно: известный журналист России уже становился объектом нападок со стороны Дмитрия. С полгода назад Певцов, нарядившись "под Сталина", упрекнул Познера в одобрении "убийств детей в утробе матери" (абортов то есть) и гомосексуальных браков.

Забавно, что, осуждая Познера за нелюбовь к России и призывая "уехать отдохнуть во Францию", Певцов защищает своего главного героя фильма "На Париж", который совершил по сюжету военное преступление: оставил своих подопечных без командира и укатил "отдохнуть" в той самой Франции. В этой риторике есть очевидное противоречие собственной логике: выступая за правдивость показанной в фильме истории, он фактически одобряет очернение имени Александра Малюкова, героя СССР, на секундочку, который действительно участвовал в штурме Берлина и получил за это медаль (в фильме он ее получает, фактически, за презент, а если быть честным – за взятку).

Кадр из фильма "На Париж"

С одной стороны, можно и нужно осуждать тех, кто в своих высказываниях переходит грань дозволенного и желает актеру всяческих зол. На другой же чаше весов — довольно агрессивно отвечающий своим недругам Певцов, фактически обвиняющий их в отсутствии собственного мнения и хождении на веревочке за своими кумирами-инфлюенсерами. И вот чем вся эта ситуация особенно интересна: любой, кто посмотрит фильм, убедится в том, что сделан он, мягко говоря, на троечку с минусом. Самое странное, что в нем присутствует не запиканное матерное слово. Учитывая закон Минкульта о запрете мата в кино, удивительно, как он выдал фильму прокатное удостоверение.

Любому станет понятно, почему его защищают как создатели фильма, так и актер Дмитрий Певцов. За последние лет десять он почти не появляется в кино, имеющем хоть какой-нибудь общественный резонанс (не считать же за таковые неудачный опус Владимира Бортко "О любви" и маленькую фестивальную картину "Куда течет море"). Логично, что он будет сражаться за каждую крупную роль, какой бы она ни была. А уж когда дело касается фильма, основанного на одной из ключевых скреп в России, так тут любой актер выпустит шипы и из милого доброго ежика превратится в агрессивного дикобраза. Более того, не мне вам говорить, что авторитетное мнение в нашей стране запросто может быть основой для чужого мировоззрения — а авторитет Евгения Баженова неоспорим. Поэтому можно упрекать основную аудиторию блогера в определенной загазованности мозгов и неспособности отличать хорошее от плохое без тычка пальцем в нужном направлении.

Но тут мы сталкиваемся с тем, что аудитория, как бы агрессивно себя ни вела, парадоксально права. Даже если мы представим, что рассказанная в фильме история — чистейшая правда, как утверждают создатели, зачем вообще такую правду выставлять? Кино, кажется, должно иметь положительное влияние на людей, а фильмы, выпускаемые к главному празднику в нашей стране — Дню Победы — и вовсе должны прославлять нашу историю. Этот же фильм показывает, что главным героям, выражаясь юридическим языком — военным преступникам и дезертирам, ничего не будет за оставление своих военных частей без присмотра. Что Александр Малюков, памяти которого фильм посвящен, получил свою медаль не за героизм, а за машину, подаренную генералу. Что главная радость от Победы — не вернуться к родным и близким (а героя ждет возлюбленная, роль которой в сценарии — не пришей кобыле хвост), а отправиться, простите, бухать и спать с работницами древнейшей профессии. И тут нет какого-то снобизма или высоколобости: хотите снимать кино про тех самых "мерзавцев без мозгов и совести" — снимайте, ради Бога, но не выставляйте это в кинотеатры на 9 Мая. Вы ведь, производители такой вот странной "пропаганды радости", тем самым противоречите сами себе, дискредитируя собственные идеалы, которые утверждены на теле культуры вами же. Или тогда не надо упрекать народ, который вы и научили агрессивной риторике, когда тот ожидаемым образом требует "пояснить за историю", глядя на странный фильм, в котором советские офицеры, как это охарактеризовал один из положительных рецензентов фильма, предаются "китчу и клубничке". Как говорится, аксиома Эскобара в действии.