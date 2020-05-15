Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иран отправил корабли в Венесуэлу

Иран отправил корабли в ВенесуэлуФото: Globallookpress.com

По меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу, сообщает Al-Masdar News со ссылкой на данные мониторинговых сервисов.

На момент публикации первый из кораблей уже находился в водах Атлантического океана. Известно, что это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству от Исламской Республики.

По данным издания, неясно, получится ли у иранцев гладко провести поставку: военно-морские силы США за последние сутки направили в воды Карибского моря неподалеку от берегов Венесуэллы как минимум четыре военных судна, которые могут перехватить иранские танкеры.

В данный момент Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и его союзников. Иран также находится под американскими санкциями.

14 мая власти Венесуэлы направили в ООН жалобу на вторжение: президента Николаса Мадуро якобы пытались убить иностранные силы из США и Колумбии.

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро заявлял, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро. При этом Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что атаку американская ЧВК совершила по договору с венесуэльской оппозицией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кишинев и Тирасполь обвиняют друг друга в недоговороспособности
Кишинев и Тирасполь обвиняют друг друга в недоговороспособности
Опубликованы ранее неизвестные фото Стива Джобса из 2007 года
Опубликованы ранее неизвестные фото Стива Джобса из 2007 года
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65
Зрители узнали, когда день рождения Гомера Симпсона и сколько ему лет
Зрители узнали, когда день рождения Гомера Симпсона и сколько ему лет
Набравшая вес в самоизоляции Юлия Высоцкая призналась в страхе и печали
Набравшая вес в самоизоляции Юлия Высоцкая призналась в страхе и
Цены на нефть пошли в рост
Цены на нефть пошли в рост
В «Пусть говорят» ответили на слухи о закрытии шоу из-за гостя с коронавирусом
В «Пусть говорят» ответили на слухи о закрытии шоу из-за гостя с
Юридические услуги от компании «Бизнес Маркет» в Москве
Юридические услуги от компании «Бизнес Маркет» в Москве
Воссоединиться с семьями. Иностранцы в США все чаще хотят вернуться в РФ
Воссоединиться с семьями. Иностранцы в США все чаще хотят вернуться в
Иран отправил корабли в Венесуэлу
Иран отправил корабли в Венесуэлу
Закладные детали из металла от компании «Северо-Запад»
Закладные детали из металла от компании «Северо-Запад»
Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство
Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

Иран заявил о своих правах на все корабли в Персидском заливе
Великобритания направила фрегат для сопровождения российских кораблей
ВМС США обнародовали видео учений Ирана в опасной близости от американского авианосца
WSJ: Иран отрицает опасное сближение своих судов с американскими кораблями